Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Motorradfahrer im Blick ...

(GP) Göppingen - Motorradfahrer im Blick / Im Landkreis Göppingen führte die Polizei am Donnerstag Motorradkontrollen durch. Das Ergebnis war überwiegend positiv.

Ulm - Die Beamten überprüften an verschiedenen Orten am Nachmittag und Abend 43 Krafträder und ihre Fahrer. Die Biker waren allesamt verkehrstüchtig und überwiegend auch gut mit entsprechender Schutzkleidung ausgestattet. Bei den Motorrädern gab es 13 Beanstandungen. Überwiegend waren es abgefahrene Reifen, die Bußgelder und Mängelberichte nach sich zogen. Darunter das Motorrad eines 21-Jährigen. Ihn kontrollierte die Polizei bei Deggingen, weil er auf der Straße nach Schlat ein "Wheelie" machte. Ein Motorrad hat so gravierende technische Mängel, dass die Polizei dem Fahrer die Weiterfahrt untersagte.

