Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Pkw fährt Fußgänger an / ...

(GP) Göppingen - Pkw fährt Fußgänger an / Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Fußgänger, als er von einem Auto angefahren wurde. Der Pkw flüchtete unerkannt.

Ulm - Einen dunklen Kleinwagen, eventuell Peugeot, mit Göppinger Kennzeichen sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Autofahrer befuhr am Samstag gegen 03.50 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Burgstraße. Dabei erfasste er einen 26 Jahre alten Fußgänger, der die Friedrich-Ebert-Straße auf einem Fußgängerüberweg in Richtung Mörikeanlage überquerte. Zum Glück erlitt der Fußgänger bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Pkw soll ohne Licht unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Göppingen bittet um Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer 07161/632360.

