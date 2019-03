Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Pkw landet in einem Zaun ...

(GP) Göppingen - Pkw landet in einem Zaun / Mit abgefahrenen Reifen und ohne Führerschein war ein 31-Jähriger am Samstag auf einer Landesstraße unterwegs.

Ulm - Kurz nach Mitternacht fuhr der Mann mit einem Mercedes von Holzheim in Richtung Schlat. Nach der Einmündung zur Louis-Wackler-Straße überholte er auf der regennassen Straße eine 33-Jährige. Dabei ignorierte er nicht nur die Witterungsverhältnisse sondern auch durchgezogene Linien und Sperrflächen. Auf der Gegenfahrbahn verlor er die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug prallte frontal gegen den Bordstein und schleuderte anschließend über den Gehweg hinweg in den Zaun einer Firma. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den 31-Jährige bereits ein Fahrverbot wegen diverser Geschwindigkeitsvergehen bestand. Zudem waren die Fahrzeugreifen nahezu abgefahren. Zum Glück wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro. Der Mercedes musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden.

+++++++++++++++0489661 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/