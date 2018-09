Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Polizei führte ...

(GP) Göppingen - Polizei führte Fahrzeugkontrollen durch / Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Ulm - Am Freitag, in der Zeit von 16.00 - 22.00 Uhr, führten Beamte des Polizeipräsidiums Ulm, der Bereitschaftspolizei und zwei Beamte der Steuerfahndung in Göppingen verstärkt Fahrzeugkontrollen durch. Bei den Kontrollmaßnahmen wurden ca. 200 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Unter anderem wurden zahlreiche Gurt und Handy-Verstöße geahndet. Bei 10 Fahrzeugen konnte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt werden. 5 Fahrzeuglenker standen unter Drogeneinfluss und 4 Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss. Die Beamten der Steuerfahndung stellten zudem Verstöße gg. das Mindestlohngesetz und die Abgabenordnung sowie wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung fest. An den Kontrollen waren insgesamt 38 Beamte eingesetzt.

++++++++++++++++++++++++++++1842896

