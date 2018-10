Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Radfahrer fährt bei rot ...

(GP) Göppingen - Radfahrer fährt bei rot in die Kreuzung / Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagmorgen ein Unfall in Göppingen.

Ulm - Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Stuttgarter Straße. An der Einmündung der Rappenstraße hielt er nicht an, obwohl die Radfahrerampel auf rot stand. Der 27-Jährige prallte gegen ein aus der Rappenstraße kommendes Auto. 3000 Euro Sachschaden war die Folge. Der Mann blieb unverletzt.

Hinweis der Polizei

Ampeln gelten auch für Radfahrer - und das nicht ohne Grund. Rotlichtverstöße sind eine der Hauptunfallursachen auf deutschen Straßen. Radfahrer spüren dies besonders: Anders als die Insassen von Kraftfahrzeugen haben Radfahrer keine Knautschzone, welche die schlimmsten Folgen von Unfällen abfangen könnte. Daher sollten gerade Radfahrer die Verkehrsregelung durch Ampeln ernst nehmen.

