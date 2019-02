Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Seite gestreift und ...

(GP) Göppingen - Seite gestreift und weiter gefahren / Am Freitag beschädigte ein Senior in einem Göppinger Parkhaus ein Auto.

Ulm - Das Auto streifte der Mann gegen 9.30 Uhr im Erdgeschoss eines Parkhauses in der Fischstraße. Erst am Sonntag sagte er das der Polizei. Das Kennzeichen des gestreiften Autos wusste er nicht mehr. Die Ermittler sind auf der Suche nach dem Besitzer des beschädigten Autos. Das soll auf einer Seite beschädigt sein. Hinweise bitte unter Tel. 07161/632360 an das Polizeirevier Göppingen.

++++0351224

