Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Stopp der Unfallflucht

(GP) Göppingen - Stopp der Unfallflucht

Ulm - Ein am Donnerstag gegen 13 Uhr im Boßlerweg in Faurndau abgestellter Audi wurde vermutlich beim Ausparken gestreift. Als die Fahrerin nach zwei Stunden zu ihrem Auto kam, bemerkte sie den Schaden von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Göppingen. Telefon 07161/63-2360.

