Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Tür hält stand / Ohne ...

(GP) Göppingen - Tür hält stand / Ohne Beute blieben Einbrecher am Wochenende in Göppingen.

Ulm - Am Samstagmorgen wollte eine Zeugin im Vorderen Berg in Jebenhausen die Tür zu den Räumen eines Geschäfts aufschließen. Die Tür klemmte. Als sie offen war, wurde der Grund dafür schnell klar: Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht die Tür aufzubrechen. Sie scheiterten trotz Werkzeug. Ohne Beute flüchteten sie.

Das zeigt: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 07161/63-2205 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

