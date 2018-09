Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Unfall nach ...

(GP) Göppingen - Unfall nach Vorfahrtsverletzung / In der Salamanderstraße in Göppingen sind am Montagnachmittag zwei Autos heftig zusammengestossen.

Ulm - An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Die 56-jährige Fahrerin eines VW Touran war gegen 16.45 Uhr von der Rechbergstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Salamanderstraße abgebogen. Sie achtete hierbei nicht auf einen von links kommenden Mercedes.

