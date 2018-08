Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Vermisster wieder da / ...

(GP) Göppingen - Vermisster wieder da / Der 84-Jährige, den die Polizei seit Samstag in Göppingen sucht, wurde gefunden.

Ulm - Der Senior war, wie berichtet, vom Sport auf der Laufstrecke nicht zurückgekommen. Seither suchten Polizeibeamte, Polizeihundeführer und Polizeireiter, die Rettungshundestaffel und der Polizeihubschrauber nach dem Vermissten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Ein Mitarbeiter der Stadt Göppingen fand am Montag kurz nach 13 Uhr im Schlamm eines Grabens im Wald bei Göppingen einen Mann. Den barg die Polizei, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Dort wurde er in einem lebensbedrohlichen Zustand aufgenommen. Angehörige haben ihn mittlerweile als den 84-jährigen Vermissten identifiziert. Die Polizei ermittelt jetzt noch die Umstände, wie der Senior in diese gefährliche Lage kam.

