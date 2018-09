Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Vor Kontrolle geflüchtet ...

(GP) Göppingen - Vor Kontrolle geflüchtet / Der Fahrer eines Leichtkraftrads flüchtete am Sonntagmittag in Göppingen.

Ulm - Kurz nach halb 12 fiel den Beamten der Roller auf dem Gehweg an der Heininger Straße auf. Der Fahrer stand neben dem Fahrzeug, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten wollten eine Kontrolle durchführen und wendeten ihr Streifenfahrzeug. Der junge Mann stieg auf seinen Roller, an dem jetzt kein Kennzeichen mehr war, und fuhr Richtung Jahnstraße. Auf die Anhaltesignale der Polizisten reagierte er nicht. Er fuhr über eine Wiese in die Heinrich-Landerer-Straße und weiter über die Eythstraße in Richtung Maybachstraße. Am Freibad fuhr er durch den Durchgang in Richtung Fuchseckstraße. Daraufhin verloren die Beamten den Fahrer mit seinem Roller aus den Augen. An dem Roller war ein Titan-Sportauspuff und schwarze erhöhte Heckunterverkleidung verbaut. Der Fahrer war etwa 16 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine graue Jogginghose, einen weinroten Kapuzenpullover und einen grau-weißen Helm.

Wer den Rollerfahrer auf seiner Flucht beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Göppingen (Tel.: 07161/632360) zu melden.

++++++++++1662597

