Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Zu schnell auf glatter ...

(GP) Göppingen - Zu schnell auf glatter Straße / Zwei Verletzte und vier kaputte Autos sind die Bilanz eines Unfalles am Mittwochmorgen bei Faurndau.

Ulm - Gegen 5.15 Uhr war ein 23-Jähriger auf der B 10 Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Faurndau geriet er mit seinem Renault bei Glätte in Schleudern. Er stieß zuerst gegen die mittlere Leitplanke und danach gegen die rechte. Zum Stehen kam das Auto auf der linken Spur. Bremsversuche der nachfolgenden Autos scheiterten. Ein VW fuhr in den Renault, ein Hyundai in den VW und ein Ford in den Hyundai. Die 25 und 39 Jahre alten Mitfahrer im Renault wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Männer in Krankenhäuser. Abschlepper holten die vier beschädigten Autos. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 17.000 Euro.

Die Polizei mahnt gerade jetzt zu besonderer Vorsicht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind die Straßen mal nur nass, mal gefroren. Immer aber ist die Straße rutschig. Mal mehr, mal weniger. Deshalb empfiehlt die Polizei, eher langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

++++++++++2200687

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/