Polizeipräsidium Ulm / Gruibingen - Anhänger blieb stehen / ...

(GP) Gruibingen - Anhänger blieb stehen / Bei einer Kontrolle am Montag auf der Autobahn zog die Polizei einen Anhänger aus dem Verkehr.

Ulm - Wie die Polizei berichtet, hatte eine Streife der Verkehrspolizei gegen 14.30 Uhr bei Gruibingen einen Lastzug kontrolliert. Schnell wurde klar, dass an dem Fahrzeug nicht alles in Ordnung ist. Vor allem am Anhänger. Achsen und Bremsen waren kaputt und der Rahmen auch. Deshalb durfte der Anhänger nicht weiter. Der Lastwagenfahrer musste ihn stehen lassen, bis er repariert ist. Fahrer und Firma sehen jetzt einer Anzeige entgegen.

