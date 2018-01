Polizeipräsidium Ulm / Gutenzell-Hürbel - Feuerwehr ...

(BC) Gutenzell-Hürbel - Feuerwehr begrenzt Brand / Die Feuerwehr musste am Donnerstag nach Gutenzell-Hürbel ausrücken.

Ulm - Am Abend war in einem Sportheim ein Gasofen in Betrieb. Der wurde durch eine Gasflasche gespeist. Gegen 21 Uhr wollte ein 46-Jähriger das Gas abstellen. Doch brannte die Flamme weiter: erst im Ofen, dann an der Gasflasche, sagte der Mann später der Polizei. Er brachte sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Die war zwar schnell da, doch hatten sich die Flammen bis dahin schon ausgebreitet. Das ganze Gebäude, ein Anbau, stand in Flammen. Die Feuerwehren aus Gutenzell, Hürbel und Ochsenhausen verhinderten, dass die Flammen auf das Vereinsheim selbst übergriffen. Der Anbau jedoch, in dem die Gasflasche aufgestellt war, brannte nieder. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) derzeit auf rund 100.000 Euro. Sie ermittelt jetzt die genaue Ursache des Feuers, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

