Polizeipräsidium Ulm / Hausen ob Lonetal - Kradfahrer ...

(HDH) Hausen ob Lonetal - Kradfahrer tödlich verletzt / Ein 53-jähriger Kraftradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am heutigen Abend tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Ulm - Der 53-Jährige befuhr am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr mit seiner Yamaha 600 die Landesstraße L 1079 in Richtung Herbrechtingen. Offensichtlich wollte er schon an der ersten Einmündung nach Hausen ob Lonetal links in die Nerenstetter Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Nissan Micra einer 20-jährigen Frau, die noch versuchte auszuweichen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beim Aufprall erlitt der Kradfahrer tödliche Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Zur Ermittlung der genaueren Unfallumstände wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die L 1079 musste zur Bergung und Unfallaufnahme bis gegen 22:30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine direkte Umleitung an der Unfallstelle war nicht möglich, weshalb der Verkehr weitläufig umgeleitet werden musste.

