Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim an der Brenz/Königsbronn ...

(HDH) Heidenheim an der Brenz/Königsbronn - Alkoholisierter Autofahrer versucht, vor der Polizei zu flüchten, Polizei sucht einen gefährdeten Pkw-Lenker

Ulm - Mit teilweise bis zu 180 km/h versuchte ein 22 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr auf der B 19 zwischen Heidenheim und Königsbronn vor einer Polizeistreife zu flüchten. Der Mann sollte mit seinem BMW bereits in der Nördlinger Straße in Heidenheim aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden. Hierzu wurde durch die Streifenwagenbesatzung das Blaulicht und die rote Leuchtschrift "Stop Polizei" eingeschaltet. Bereits innerorts beschleunigte der Mann daraufhin auf etwa 100 km/h und versuchte, der Polizei zu entkommen. In der Folge kam es zu einer Verfolgung, bei der der junge Mann wie bereits beschrieben auf bis zu 180 km/h beschleunigte. Am Ortsbeginn von Königsbronn gab der Mann dann sein Fluchtvorhaben auf und hielt an. Als Grund für seine Flucht nannte er Alkoholkonsum. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel.: 07321/322-430) sucht nun einen Pkw-Lenker, der auf der Strecke zwischen Heidenheim und Königsbronn durch den 22-jährigen BMW-Fahrer gefährdet wurde, als dieser auf der langen Geraden nach Aufhausen ins Schlingern geriet und fast mit dem bislang unbekannten Pkw zusammenstieß.

