Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - An Tür gescheitert / ...

(HDH) Heidenheim - An Tür gescheitert / Ohne Beute blieben Einbrecher jetzt in Heidenheim.

Ulm - Am Mittwoch um 10 Uhr entdeckte ein Zeuge den Schaden an der Tür. Am Montagabend war sie noch ganz. In der Zwischenzeit versuchten Unbekannte die Türe zu dem Geschäft am Eugen-Jaekle-Platz aufzubrechen. Trotz Werkzeug scheiterten sie. Unverrichteter Dinge traten sie die Flucht an. Die Polizei Heidenheim (07321-3220)sicherte Spuren und ist jetzt auf der Suche nach den Unbekannten.

Das zeigt: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 07321/322-270 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++1638808

Dominik Köhler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/