Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Auswärtige Ladendiebe ...

(HDH) Heidenheim - Auswärtige Ladendiebe festgenommen

Ulm - Mit geschultem Blick und wachen Sinnen wurde ein Ladendetektiv in seiner Freizeit auf einen Mann aufmerksam. Dieser kam durch den Eingang eines Diskounters heraus und zog sich Einmalhandschuhe aus. Er verständigte sofort die Polizei und beobachtete weiter, wie der Mann in einen Pkw mit Hamburger Kennzeichen einstieg. Dieser fuhr gemeinsam mit einem weiteren Auto aus Nordrhein-Westfahlen davon. Kurz entschlossen fuhr er den beiden Autos nach und hielt den Kontakt zur Polizei. Diese konnte das Auto nach der Seewiesenbrücke kontrollieren. Der Fahrer wurde an Ort und Stelle, ein Mitfahrer nach kurzer Flucht zu Fuß festgenommen. Im Auto wurden über 1000 Schachteln Zigaretten sichergestellt. Woher diese stammen, muss noch ermittelt werden. Beide Männer schweigen zum Tatvorwurf. Das zweite Auto wurde aus den Augen verloren.

