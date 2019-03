Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Auto kommt von der ...

(HDH) Heidenheim - Auto kommt von der Straße ab / Zu schnell und betrunken war ein junger Mann mit seinem Pkw unterwegs. Nun ist er seinen Führerschein los.

Ulm - Ein 19-Jähriger war am Samstag gegen 01.20 Uhr auf der Zanger Straße unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und prallte schließlich gegen eine Dole. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad, bevor es total beschädigt zum Stehen kam. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann an, dass er zu schnell gewesen sei. Darüber hinaus machte ihm wohl auch seine alkoholische Beeinflussung zu Schaffen. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Da etwas Benzin im Erdreich versickerte, wurde der Bauhof verständigt, das das verseuchte Erdreich ausbaggerte.

