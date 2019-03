Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Beim Ausparken Auto ...

(HDH) Heidenheim - Beim Ausparken Auto beschädigt und geflüchtet

Ulm - Am Samstag in der Zeit zwischen 21.30 und 00.40 Uhr beschädigte ein unbekannter PKW-Lenker ein anderes Fahrzeug. Der Geschädigte hatte seinen PKW hinter dem Ärztehaus in der Bergstraße auf den Kundenparkplätzen abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkam, musste er einen erheblichen Schaden am rechten Fahrzeugheck feststellen. Der Schaden wird auf ca. 3 000 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Heidenheim (07321/3220) ermittelt und sucht Zeugen zu dem flüchtigen PKW.

