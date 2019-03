Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - bewaffneter ...

(HDH) Heidenheim - bewaffneter Raubüberfall auf Schnellrestaurant in der Heidenheimer Innenstadt

Ulm - Am frühen Samstagmorgen betraten kurz vor ein Uhr zwei maskierte und bewaffnete Männer ein Schnellrestaurant in der Steinheimer Straße. Ein Täter bedrohte mit einer Pistole eine Angestellte und hielt sie damit in Schach. Der zweite Täter entnahm währenddessen das vorhandene Bargeld aus der Kasse und aus dem Tresor. Nach dem Überfall flüchteten die beiden Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtige sind ca. 175 bis 180 cm groß. Der Täter mit der Pistole war dunkel gekleidet und trug eine sogenannte Sturmmaske über dem Gesicht. Der zweite Täter war von auffallend zierlicher Statur und mit blauer Jeans, grauem Kapuzenpulli und schwarzen Schuhen bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Heidenheim, Tel. 07321 322 0, entgegen.

