Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim/Brenz - Deckenstrahler ...

(HDH) Heidenheim/Brenz - Deckenstrahler verursacht Brand / Ca. 10.000 Euro Schaden entstand bei einem Wohnungsbrand.

Ulm - Wie die Polizei mitteilte, vergaßen die Bewohner einer Wohnung das Flurlicht auszuschalten, als sie am Samstagabend die Wohnung verließen. Dadurch erhitzte sich ein Deckenstrahler so stark, dass er auf einem fast deckenhohen Schuhschrank gelagerte Küchenrollen entzündete. Das Feuer griff auf den Schuhschrank über, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 22.45 Uhr, dass Rauchschwaden aus der Wohnung drangen und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, so dass lediglich der Flur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Wohnung blieb bewohnbar. Trotzdem entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

