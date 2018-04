Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Einbrecher nimmt Auto ...

(HDH) Heidenheim - Einbrecher nimmt Auto mit / Nach einem grauen VW sucht seit Donnerstag die Polizei.

Ulm - Ein Unbekannter hatte in der Nacht zum Donnerstag ein Gebäude in der Schlosshaustraße aufgebrochen. Er durchsuchte die Büros und schlug dazu mehrere Türen ein. Zunächst erbeutete der Dieb nur etwas Geld aus verschiedenen Kaffeekassen. Schließlich nahm er einen Autoschlüssel mit. Das Fahrzeug fand er in der Nähe. Mit dem grauen VW mit dem Kennzeichen HDH-KL 800 flüchtete der Dieb. Ihn und seine Beute sucht jetzt die Polizei (Tel. 07321/3220).

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

