Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Einbrecher nutzt ...

(HDH) Heidenheim - Einbrecher nutzt Abwesenheit aus / Auf der Suche nach Beute brachen Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in ein Haus in Heidenheim ein.

Ulm - Am Donnerstag um 16 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Böblinger Straße den Einbruch. Am Mittwoch um 16 Uhr war noch alles in Ordnung. Unbekannte brachen in der Zwischenzeit ein Kellerfenster auf und kletterten durch den Lichtschacht ins Haus. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie das ganze Gebäude. Sie wurden fündig. Einen Laptop und Schmuck machten sie zu ihrer Beute. Damit flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/3220) nahm die Ermittlungen auf. Spezialisten sicherten die Spuren. Diese geben erste Hinweise auf die Täter.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1559221

