Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Einbrecher schlagen ...

Heidenheim - Einbrecher schlagen zweimal zu / Zwei Einbrüche am Donnerstag in Heidenheim meldet jetzt die Polizei.

Ulm - Ein Unbekannter war gegen 18.15 Uhr im Ortsteil Schnaitheim in einem Haus in der Arnold-Böcklin-Straße am Werk. Er gelangte durch ein Fenster in das Haus. Wie ihm das gelang, weiß die Polizei noch nicht. Der Dieb suchte nach Beute. Der Eigentümer des Hauses kam etwa zu dieser Zeit heim. Der Mann hörte verdächtige Geräusche und schaute nach. Im Gebäude stellte er Spuren des Einbruchs fest. Mehrere Uhren fehlten. Der Einbrecher wurde offenbar durch die Rückkehr gestört. Mit der Beute verschwand er unerkannt.

Eine Frau bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden an der Wohnungstür in der Hermann-Voith-Straße. Zwischen 14.45 und 16.30 Uhr war sie nicht zu Hause. Ein Unbekannter drang während dieser Zeit in das Mehrfamilienhaus ein. Wie er ins Innere gelangte ist noch unklar. Der Einbrecher versuchte die Tür der Wohnung aufzuhebeln. Seine Bemühungen blieben erfolglos. Die Tür hielt stand und er verließ das Gebäude ohne Beute.

Die Polizei Heidenheim (07321/3220) sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Dazu hoffen die Ermittler auf Zeugen und fragen:

- Wer hat am Donnerstag verdächtige Personen in der Arnold-Böcklin-Straße und Hermann-Voith-Straße gesehen? - Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Tipps der Polizei: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter 07321/322-270 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

