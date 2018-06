Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Ganzen Tresor ...

(HDH) Heidenheim - Ganzen Tresor gestohlen / Am Wochenende waren Diebe in einem Heidenheim Haus auf Beute aus.

Ulm - Wie wie Polizei jetzt mitteilt, schlugen die Einbrecher die Glastür an dem Haus in der Mittelrainstraße durch. Im Inneren traten sie Türen ein, um die Räume durchsuchen zu können. Sie stahlen einen Fernseher, einen Musikspieler und den Tresor. Diese Beute schafften die Diebe nach draußen, dann verschwanden sie. Die Heidenheimer Polizei (Tel. 07321/3220) ist jetzt auf der Suche nach den Einbrechern. Die Ermittler sicherten die Spuren der Tat. Sie empfehlen, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

