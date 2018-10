Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Gleich zwei ... / ...

(HDH) Heidenheim - Gleich zwei ... / Verkehrsunfälle verursachte ein Autofahrer am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm - Gegen 11.45 Uhr fuhr ein Pkw in der Straße In den Seewiesen. Der Fahrer war in Richtung Schnaitheim unterwegs und nutzte den linken Fahrstreifen. Neben ihm fuhr ein Audi in die gleiche Richtung. Der Toyotafahrer lenkte zu weit rechts und streifte das Auto. Trotz des angerichteten Schadens fuhr der 43-Jährige weiter. Vor der Einmündung in die Wilhelm-Kentner-Straße blinkte er nach rechts. In dieser Straße stand ein Renault. Dessen Fahrer bog nach links in die Straße In den Seewiesen ab. Weil der Toyotafahrer aber weiter geradeaus fuhr, stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Polizei kam und nahm die Unfälle auf. Sie überprüften den Unfallverursacher und hatten den Verdacht, dass der berauscht ist. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt in einem Labor ausgewertet. Das Ergebnis soll Aufschluss darüber gegeben, ob der 43-Jährige Drogen, Medikamente oder zuviel Alkohol intus hatte. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Auch ein Krankenwagen kam zu der Unfallstelle. Er brachte die 27-jährige Autofahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden an ihnen schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

