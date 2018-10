Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Motorradfahrerin ...

(HDH) Heidenheim - Motorradfahrerin schwer verletzt / Unaufmerksamkeit führte am Dienstag zu einem Motorradunfall auf der B19

Ulm - Mit ihrem Sohn war eine 51-Jährige am Dienstag auf einer Motorradtour. Gegen 17.00 Uhr fuhren sie auf der Würzburger Straße in Richtung Heidenheim-Schnaitheim. Als sie sich während der Fahrt zu ihrem 17-Jahre alten Sohn umdrehte, geriet sie mit ihrer Moto Guzzi zu weit nach rechts. Sie streifte den Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Zweirad. Nach ca. 32 Metern prallte sie gegen eine Seitenschutzplanke. Die 51-Jährige verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Heidenheimer Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

