Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Unfallbeteiligter ...

(HDH) Heidenheim - Unfallbeteiligter stand unter Drogeneinfluss

Ulm - Am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Olgastraße. Eine 38-Jährige hatte in stadteinwärtiger Richtung den Fahrstreifen von links nach rechts gewechselt. Dabei achtete sie nicht auf den Nissan des 19-Jährigen. Beide Autos berührten sich und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000EUR am VW der Verursacherin und 500EUR am Nissan des Geschädigten. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass der 19-Jährige unter Rauschgifteinfluss stand. Er räumte den Konsum in der Nacht zuvor ein. Die Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidenheim.

