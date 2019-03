Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Unfallflucht / Polizei ...

(HDH) Heidenheim - Unfallflucht / Polizei sucht Zeugen

Ulm - Ca. 1.500 Euro Sachschaden entstanden am Samstag in der Zeit zw. 11.40 und 13.40 Uhr als ein Unbekannter den geparkten Opel eines 29-jährigen Mannes beschädigte. Der Unfall ereignete sich auf dem Kundenparkplatz des Drogeriemarktes Müller in der Marienstraße. Der Unfallverursacher war auf die Fahrzeugfront des geparkten Opel gefahren und hatte anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen oder grauen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sollen sich beim Polizeirevier Heidenheim, Tel. 07321/322-0, melden.

++++++++++++++++++++++++++++591455

