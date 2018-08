Polizeipräsidium Ulm / Heidenheim - Von der Anzeige in die ...

(HDH) Heidenheim - Von der Anzeige in die Zelle

Ulm - Am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, erschien ein 48-jähriger Mann auf dem Polizeirevier Heidenheim. Er wollte eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl erstatten. Als ihm die Anzeigenaufnahme nicht schnell genug ging, warf er den Aufsteller für Broschüren in den Vorraum. Dabei verteilte er die Druckwerke im ganzen Raum. Er begann laut herumzuschreien und forderte sofortige Fahndungsmaßnahmen von der Polizei, die Schuld an dem Diebstahl habe. Nun hatte er die volle Aufmerksamkeit der Beamten. Der Mann ließ sich jedoch nicht mehr beruhigen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Schließlich blieb den Polizisten nur noch die Möglichkeit den Randalierenden zu fesseln. Ein Alkohol-Test konnte nicht durchgeführt werden. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

