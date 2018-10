Polizeipräsidium Ulm / Heiningen - Lastzug kommt von der ...

(GP) Heiningen - Lastzug kommt von der Fahrbahn ab

Ulm - Am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Lastzuglenker die Kreisstraße 1419 in Richtung Heiningen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Lastzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf seiner ca. 50 Meter langen Fahrt im Grünbereich prallte das Fahrzeug gegen Büsche und einen Baum. Nach dem Aufprall auf eine Gartenhütte kam das Gespann zum Stillstand. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an, da der Fahrgastraum keine schweren Deformationen hat. Der Sachschaden wird auf ca. 31 000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße musste für 1,5 Stunden gesperrt werden.

+++++++++++++++++++++++2018075;

