Polizeipräsidium Ulm / Heiningen - Pkw überrollt Kradlenker ...

(GP) Heiningen - Pkw überrollt Kradlenker / Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall.

Ulm - Ein 22-Jähriger befuhr am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr die Kreisstraße von Eschenbach in Richtung Heiningen. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve stürzte er aus bislang unbekanntem Grund. Der junge Mann prallte gegen den ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 56-Jährigen. Der Pkw überrollte den Kradlenker teilweise, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Auch das Krad des 22-Jährigen prallte gegen den Pkw und landete schließlich in einem Graben. Dort ging es in Flammen auf und verbrannte fast vollständig. Der Pkw-Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehr Heiningen war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Während der Unfallaufnahme war die Straße ca. 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

