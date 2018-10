Polizeipräsidium Ulm / Herbrechtingen - Führerschein weg / ...

(HDH) Herbrechtingen - Führerschein weg / Polizei stoppte am frühen Mittwochmorgen die Alkoholfahrt eines 18-Jährigen in Herbrechtingen

Ulm - Der 18-Jährige war kurz vor 1.00 Uhr morgens mit seinem VW auf der Herbrechtinger Straße in Richtung Bolheim unterwegs. An der Kreuzung zur Fischerstraße kontrollierte ihn die Polizei. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 18-Jährige musste daraufhin in einer Klinik eine Blutprobe zur Bestimmung des genauen Alkoholgehalts abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Nun erwarten den jungen Mann außer einer Strafanzeige und Punkten in Flensburg auch eine Menge Auflagen und hohe Kosten, bis er seinen Führerschein wiederbekommen kann.

++++++++++++++++++++++++++++1868180

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/