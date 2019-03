Polizeipräsidium Ulm / Herbrechtingen - Pkw erfasst ...

(HDH) Herbrechtingen - Pkw erfasst Fußgängerin / Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen eine Fußgängerin. Er fuhr sie an.

Ulm - Mit schweren Verletzungen musste am Freitagabend gegen 19.10 Uhr eine 55 Jahre alte Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 56-Jähriger Opelfahrer von der Schießbergstraße kommend nach links in die Hohe Straße ab. Dabei bemerkte er nicht, dass die Frau die Hohe Straße überquerte. Das Fahrzeug erfasste die Fußgängerin, die dabei verletzt wurde. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

+++++++++++++++0488449 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/