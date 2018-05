Polizeipräsidium Ulm / Hermaringen - Brand früh entdeckt / ...

(HDH) Hermaringen - Brand früh entdeckt / Schnell hatte die Feuerwehr am Sonntag bei Hermaringen einen Brand gelöscht.

Ulm - Zeugen hatten kurz vor 22 Uhr die Flammen entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Am Waldrand beim Alten Steinbruch in Richtung Brenz standen mehrere Quadratmeter Wald in Flammen. Dank dessen, dass der Brand früh entdeckt wurde, entstand kein größerer Schaden. Was genau zum dem Brand geführt hat, weiß die Polizei noch nicht. Die anhaltende Trockenheit jedenfalls dürfte den Ausbruch begünstigt haben.

