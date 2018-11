Polizeipräsidium Ulm / Hermaringen - Einbrecher bleiben ...

(HDH) Hermaringen - Einbrecher bleiben ohne Beute / Über das Wochenende machten sich Unbekannte an einem Gebäude in Hermaringen zu schaffen.

Ulm - Die Täter brachen zwei Türen an dem Haus in der Karlstraße auf. Gefunden haben sie nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, so die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro.

Informationen zum Einbruchsschutz gibt es unter: www.polizei-beratung.de, www.kfw.de, www.k-einbruch.de,

++++++2139006

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail:ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/