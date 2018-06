Polizeipräsidium Ulm / Hermaringen - Einbrecher nimmt ...

(HDH) Hermaringen - Einbrecher nimmt Briefe mit / Über ein Baugerüst stieg ein Unbekannter am Donnerstag in ein Wohnhaus in Gerschweiler ein.

Ulm - Zwischen 21 und 23.30 Uhr war der Einbrecher im Giengener Weg. Er ging zu einem Wohnhaus. Er stieg auf das Baugerüst und kam so zu dem offen stehenden Fenster. Der Unbekannte kletterte in das Haus uns wühlte nach Beute. Er fand Briefe. Einige davon nahm er mit. Die Polizei in Giengen (07322/ 96530) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

