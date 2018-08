Polizeipräsidium Ulm / Illerkirchberg - Mit Geld und Wurst ...

(UL) Illerkirchberg - Mit Geld und Wurst auf der Flucht / Nach Dieben sucht die Polizei seit einem Einbruch am Wochenende in Illerkirchberg.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt, müssen die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag auf Tour gewesen sein. In der Hauptstraße brachen sie ein Fenster zu einer Firma auf. Zuvor waren sie an einer Tür gescheitert. Die Unbekannten durchsuchten die Räume. Dabei stießen sie auf verschiedene Lebensmittel und etwas Geld. Das nahmen die Täter mit. Mit Fleisch, Wurst und Geld sind sie seither auf der Flucht. Die Polizei (Tel. 0731/1880) sucht die Unbekannten und die Beute.

Die Tat zeigt angesichts der stabilen Türen, dass man Einbrecher gut draußen halten kann, wenn die Fenster nicht zu labil sind. Tipps zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei in ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Termine unter 0731/188-1444) oder im Internet unter www.k-einbruch.de.

