Polizeipräsidium Ulm / Illerrieden - Zeuge überrascht ...

(UL) Illerrieden - Zeuge überrascht Einbrecher / Für einen Dieb blieb am Sonntag die Tür eines Geschäftes in Illerrieden geschlossen.

Ulm - Gegen Mitternacht wollte der Unbekannte an einem Gebäude in der Vöhringer Straße mit einem Werkzeug die Eingangstür aufhebeln. Das sah ein Zeuge und schlug den Einbrecher in die Flucht. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

