Polizeipräsidium Ulm / Ingoldingen - 28-Jähriger prallt ...

(BC) Ingoldingen - 28-Jähriger prallt gegen einen Baum / Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer

Ulm - Am Samstag befuhr gegen 07.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf die L 284 von Appendorf nach Degernau. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Als er seinen Golf wieder auf die Straße zurück lenken wollte, geriet dieser ins Schleudern und wurde wieder nach links von der Straße abgewiesen. Der Pkw prallte in der Folge gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Der 28-Jährige wurde in seinem Golf eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Durch den Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er in eine Klinik verbracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten vor Ort, dass der 28-Jährige deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Dies hatte zur Folge, dass der Verunfallte Blut und seinen Führerschein abgeben musste. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. An der Unfallstelle war ein Schaden von 2.500 Euro entstanden. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort.

