Polizeipräsidium Ulm / Kirchberg-Sinningen - Unfall mit ...

(BC) Kirchberg-Sinningen - Unfall mit einem schwer verletzten Mann

Ulm - Am Freitag gegen 15.00 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Jeep auf der L 260 von Kirchberg in Richtung Balzheim. Zeitgleich fuhr ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Nissan Micra aus Richtung Altenstadt auf die L 260 zu. Als er auf die L 260 einbiegen wollte, übersah er den von links herannahenden Jeep des 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Jeeps verlor die Kontrolle über sein Auto, schleuderte etwa 140 m weiter und kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 23 Jahre alte Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 260 etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 25.000 Euro.

