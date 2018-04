Polizeipräsidium Ulm / Kirchdorf - 17-jähriger Ladendieb ...

(BC) Kirchdorf - 17-jähriger Ladendieb verliert Handy / Flüchtiger Dieb kehrt zurück

Ulm - Am Freitag beobachtete um 16.30 Uhr ein Mitarbeiter in einem Geschäft in Unteropfingen, wie ein 17-Jähriger eine Flasche Wodka in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ. Der Mitarbeiter nahm daraufhin den Jugendlichen mit in sein Büro. In einem günstigen Augenblick entwischte der 17-Jährige und rannte davon. Ungeschickterweise verlor er bei dem überstürzten Aufbruch sein Handy. Um es wieder zu bekommen, musste er dann doch zu dem Mitarbeiter zurückkehren. Dieser hatte mittlerweile die Polizei in Ochsenhausen verständigt. Der Jugendliche wurde durch die Polizisten an seine Mutter übergeben. Außerdem erhält er eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

