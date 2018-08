Polizeipräsidium Ulm / Königsbronn - In der Kurve überholt ...

(HDH) Königsbronn - In der Kurve überholt / Nach einem Unfall bei Königsbronn hat am Donnerstag der Verursacher die Flucht ergriffen.

Ulm - Wie eine 28-Jährige später der Polizei schilderte, ereignete sich der Unfall kurz vor 8.30 Uhr auf der B19. Die Frau fuhr mit ihrem Opel in Richtung Königsbronn. In einer Kurve kam ein Auto auf ihrer Spur entgegen. Dessen Fahrer überholte einen Lastwagen. Die 28-Jährige musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, schilderte sie der Polizei. Dafür rammte sie einen Leitpfosten. Dadurch entstand an ihrem Auto Sachschaden von rund 1.000 Euro. Den Überholer kümmerte das nicht. Er fuhr einfach in Richtung Heidenheim weiter. Den silberfarbenen Kombi und seinen Fahrer sucht jetzt die Heidenheimer Polizei (Hinweis-Telefon: 07321/3220). Sie ermittelt wegen der Unfallflucht und bittet um Hinweise.

