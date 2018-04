Polizeipräsidium Ulm / Königsbronn - Verkehrsrowdy ...

(HDH) Königsbronn - Verkehrsrowdy flüchtet - Fast zu einem Unfall kam es am Samstagvormittag nach einem gefährlichen Überholmanöver in Königsbronn, der Verursacher flüchtete.

Ulm - Gegen 10:35 Uhr befuhr der Unbekannte die L 1123 von Königsbronn in Richtung Steinheim. Vor ihm fuhr ein grauer Pkw. Kurz nach Ortsende Königsbronn überholte der Unbekannte dann den grauen Pkw trotz Gegenverkehr. Ihm kam ein 24-Jähriger Seat Fahrer entgegen. Dieser musste scharf nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam der junge Fahrer teilweise in den Grünstreifen von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten. Durch diese schnelle Reaktion kam es glücklicherweise nicht zur Kollision. Personen wurden nicht verletzt. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Steinheim fort. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV, evtl. um eine ältere Version eines VW Tiguan. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, insbesondere den ebenfalls gefährdeten Fahrer des überholten, grauen Pkw. Wem ist der weiße SUV aufgefallen. Wer kann Hinweise zum Fahrer und Kennzeichen des Fahrzeuges machen? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidenheim, Tel. 07321/322432, oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

