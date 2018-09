Polizeipräsidium Ulm / Laichingen - Fahranfängerin kommt in ...

(UL) Laichingen - Fahranfängerin kommt in den Gegenverkehr / Bei einem Unfall wurden am Montagmorgen bei Laichingen drei Menschen verletzt. Zwei davon schwer.

Ulm - Gegen 07.45 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem Audi von Laichingen Richtung Hohenstadt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie am Ende einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Im gleichen Moment kam ihr ein 34-jähriger Volvo-Fahrer entgegen. Beifahrer war ein 45-Jähriger. Beim Zusammenstoß schleuderte der Volvo von der Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Beide Insassen wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie, Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Audi der 18-Jährigen schleuderte in eine Grünfläche. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Etwa zweieinhalb Stunden dauerte die Vollsperrung. Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatten sie eingerichtet. Der Schaden am Audi beträgt etwa 5.000 Euro, der am Volvo etwa 14.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen übernahmen die Unfallaufnahme.

