Polizeipräsidium Ulm / Langenau - Dachstuhlbrand an einem ...

(UL) Langenau - Dachstuhlbrand an einem Rohbau

Ulm - Am Samstagabend um 18.30 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines Neubaus gemeldet. Was den Dachstuhl des noch nicht bezogenen Hauses in Brand setzte, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Dazu sind noch Ermitllungen notwendig, wann welche Arbeiten ausgeführt wurden. Die Feuerwehr Langenau brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WE) 0630176 Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/