Polizeipräsidium Ulm / Langenau - Diebe in der Firma / ...

(UL) Langenau - Diebe in der Firma / Einbrecher waren über das Wochenende in Langenau unterwegs.

Ulm - Sonntagabend bemerkten die Verantwortlichen einer Firma in der Nerenstetter Straße die Tat. Unbekannte hatten den Zaun aufgeschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Sie brachen die Werkstatt, Büros, Aufenthaltsräume und Container auf. Dort fiel den Dieben Werkzeug, eine Kaffeemaschine, Geld und Wurst in die Hände. Damit ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei (Tel. 07345/92900) ermittelt jetzt und sucht die Diebe. Sie empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Langenau und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 1620484

