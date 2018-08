Polizeipräsidium Ulm / Langenau - Einbrecher festgenommen

(UL) Langenau - Einbrecher festgenommen

Ulm - Als gegen 02.10 Uhr eine Bierflasche am Schaufester eines Juwelier zerbarst, wurden Nachbarn wach und verständigten die Polizei. Von den drei jungen Männern war nichts mehr zu sehen, als die Streife eintraf. Die Schaufensterscheibe war jedoch beschädigt. Nach der Aufnahme der Sachbeschädigung verließ die Streife den Tatort. Um 03.45 Uhr kehrten die Tatverdächtigen zurück und schlugen die Fensterscheibe ein. Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen brachte die Polizei auf die Spur der anderen Täter. Diese wurden zwischenzeitlich auch festgenommen. Ein Großteil der Beute wurde aufgefunden. Bei der Beute handelt es sich um sogenannte Dummies, so dass sich der Wert des Diebesgutes in Grenzen hält.

++++++++++++++++++++++++++++;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/