Polizeipräsidium Ulm / Langenau - Nichts okay am Roller / ...

(UL) Langenau - Nichts okay am Roller / Die Polizei hat am Montag in Langenau einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Ulm - Eine Polizeistreife hatte den Roller kurz nach 16 Uhr in der Hindenburgstraße gestoppt. Denn auf dem Zweirad saßen zwei Burschen ohne Helm. Dann schauten die Beamten noch genauer hin. Sie stellten fest, dass das Zweirad gar nicht versichert ist. Und das Kennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug. Der 16-Jährige am Lenker hatte zudem keinen Führerschein. Dafür hat er jetzt Probleme. Denn er sieht einer Strafanzeige entgegen. Den Roller behielt die Polizei um zu klären, ob damit noch mehr nicht in Ordnung ist.

